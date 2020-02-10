Обвинение сегодня назовёт срок для генерала Дрыманова и других высокопоставленных офицеров Следственного комитета

Обвинение сегодня назовёт срок для генерала Александра Дрыманова и других высокопоставленных офицеров Следственного комитета. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Прения пройдут в Мосгорсуде. По версии следствия, Дрыманов, бывший начальник столичного главка СК, состоял в организованной преступной группировке. Возглавлял её экс-руководитель управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко. За крупную сумму в 200 тысяч долларов Дрыманов летом 16-го года помог освободить из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного как «Итальянец». Его задержали после перестрелки у ресторана в центре москвы за полгода до этого. Позже Итальянец – правая рука Шакро Молодого едва не освободился. На выходе из СИЗО его задержали сотрудники ФСБ. Кроме того Дрыманов по версии следствия получил 10 тысяч евро от тогда первого зама Дениса Никандрова. Компанию генералу на скамье подсудимых составляют получивший уже длительный срок Максименко и бывший начальник управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Они, как считает следствие, тоже участвовали в освобождении Итальянца, получив за это в общей сложности миллион долларов. В суде Дрыманов пенял следователям ФСБ за то, что они при обыске у него дома выпили его запасы алкоголя и испортили забор, написав на нём «вор». Ему грозит до 15ти лет колонии. Никто вину не признаёт.

В каком режиме пройдут прения – открытом или закрытом – выяснится непосредственно в суде. Часть исследованных на процессе доказательств содержит засекреченные сведения. Поэтому на заседание могут не пустить зрителей и прессу.