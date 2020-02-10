Южнокорейский фильм «Паразиты» стал триумфатором премии «Оскар»

«Паразиты» оказались первым за почти вековую историю премии фильмом не на английском языке, который победил в главной номинации. Работа Пон Чжун Хо о расслоении в обществе на примере богатой и бедной семей была отмечена также за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и ленту на иностранном языке.

Актерскую статуэтку за главную роль в «Джокере» взял Хоакин Феникс. Рене Зеллвегер – победитель в номинации «лучшая женская роль» в картине «Джуди».

Без «Оскара» остался последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде». Хотя жюри наградило сыгравшего там Бреда Питта.

Военная драма «1917» выиграла в трех технических номинациях – оператор, звук, визуальные эффекты.

Не вышедшая в российском прокате историческая комедия «Кролик Джоджо» про немецкого подростка и его воображаемого друга Гитлера удостоилась награды за лучший адаптированный сценарий.

Лучшим анимационным фильмом признана «История игрушек – 4».