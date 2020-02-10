Во Франции свыше 130-ти тысяч домов остались без электричества из-за урагана

Больше всего пострадал север страны. Повышенный уровень опасности сохраняется в 32-х департаментах. На побережье порывы ветра достигают 40 метров в секунду.
Похожая ситуация наблюдается в Великобритании и Ирландии. Там отменены сотни авиарейсов.
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Больше всего пострадал север страны. Повышенный уровень опасности сохраняется в 32-х департаментах. На побережье порывы ветра достигают 40 метров в секунду.
Похожая ситуация наблюдается в Великобритании и Ирландии. Там отменены сотни авиарейсов.