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10:31, 10 февраля 2020

Съемки нового клипа Пусси Райот в Петербурге на Ленфильме были сорваны после прихода полиции

Музыканты говорят о потере 15 тысяч долларов.

Снять клип на песню бесит участника Пусси райот не удалось. около полудня по словам основательницы группы надежды Толоконниковой туда пришли полицейские, якобы заявление написал известный в Петербурге борец с людьми нетрадиционной ориентации. У участников съемок переписали документы, потом прочитали выписку из федерального закона об экстремизме. После этого полицейские ушли, но через полчаса на студии выключился свет. Почему именно пока неизвестно. В итоге активистов и музыкантов попросили покинуть помещение. По словам Толоконниковой съемочный день со всей подготовкой стоил 15 тысяч долларов, теперь эти деньги придётся собирать заново. Релиз клипа на песню «Бесит» должен был состояться 25 февраля. Когда и где съемки будут продолжены, пока неизвестно авторы отмечают, что песня достаточно политизирована и в клипе должны быть сцены столкновений с ОМОНом.

Представители «Ленэнерго» подтвердили факт неполадок на «Ленфильме». Там объяснили перерывы в подаче электроэнергии повреждением на внутренних сетях студии. В свою очередь, в полиции сказали, что никаких нарушений порядка на «Ленфильме» зафиксировано не было.



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