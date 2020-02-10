Мишустин: Ветераны войны и приравненные к ним лица получат правительственные выплаты к 75-летию Победы в апреле-мае

Ветераны войны и приравненные к ним лица получат правительственные выплаты к 75-летию Победы в апреле-мае, — подтвердил премьер Михаил Мишустин. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 70-ти миллиардов рублей. На выплаты смогут рассчитывать более 500 тысяч человек. Им не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.
2020-02-10T10:04:00+03:00
2020-02-10T10:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 10 февраля 2020
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