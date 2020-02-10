Мишустин: Ветераны войны и приравненные к ним лица получат правительственные выплаты к 75-летию Победы в апреле-мае

Ветераны войны и приравненные к ним лица получат правительственные выплаты к 75-летию Победы в апреле-мае, — подтвердил премьер Михаил Мишустин. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 70-ти миллиардов рублей. На выплаты смогут рассчитывать более 500 тысяч человек. Им не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.