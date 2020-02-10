Центральный окружной военный суд, как ожидается, огласит приговор по так называемому «пензенскому делу»

Фигурантов обвиняют в терроризме. Прокуратура попросила для них длительного тюремного заключения.

В деле семерых пензенских антифашистов – три уголовных статьи. Кроме участия в террористическом сообществе их судят по обвинению в незаконном обороте оружие и покушении на сбыт наркотиков. Следствие называет молодых людей участниками движения «сеть», у которой были боевые ячейки в Москве, Петербурге и Пензе. Активисты якобы намеревались свергать власть насильственным путем, поэтому готовили нападения на воинские части, отделы полиции и офисы «Единой России».

Расследование дела и сам процесс сопровождается скандалами. Тех, кто давал признательные показания на стадии следствия, заподозрили в оговоре фигурантов под пытками. В материалах нет убедительных доказательств, а следственную группу обвиняли в манипуляциях с вещдоками и документами. Прокуратура тем не менее просит для фигурантов от 6 до 18 лет лишения свободы. Приговор будет выносить тройка судей во главе с Юрием Клубковым. Подсудимые свою вину не признают.

Пикеты в поддержку подсудимых прошли накануне в Москве и Пензе.