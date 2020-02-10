Количество инфицированных коронавирусом на океанском лайнере Даймонд Принцесс за одни сутки увеличилось почти вдвое

Лайнер пришвартован к причалу в порту японского города Йокогама. Уже неделю он находится в режиме карантина после того, как у одного из пассажиров 80-летнего жителя Гонконга был выявлен коронавирус. К вчерашнему дню из почти четырех тысяч находящихся на борту людей заболели 70 человек. Сегодня телекомпания NHK сообщила о том, что положительную реакцию дали анализы еще шестидесяти и количество заболевших возросло до 130. Сообщается о том, что 64 человека уже эвакуированы в больницы Токио и близлежащих префектур – Сайтама, Тиба, Сидзуока. Карантинные мероприятия должны продлиться до 19 февраля, однако теперь их могут продлить. На борту судна находятся 24 россиянина. Пока информации о заражении кого-либо их них не поступало.

Пассажиры лайнера пишут в соцсетях, что проблем с питанием на судне нет. Они регулярно получают все, вплоть до свежих фруктов и десертов.