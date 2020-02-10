В Таиланде выясняют обстоятельства столкновения двух катеров, в результате которого погибли два ребенка из России, еще около 20-ти россиян пострадали. Авария произошла на канале, который соединяет главные гавани острова Пхукет с бухтой на восточной стороне. Всего на катерах находились около 40 человек.
2020-02-10T10:02:00+03:00
2020-02-10T10:02:31+03:00
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10:02, 10 февраля 2020
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