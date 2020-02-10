Южнокорейский фильм «Паразиты» получил четыре премии «Оскар»

Он назван лучшей картиной года и лучшим фильмом на иностранном языке. «Паразиты» отмечены за лучший оригинальный сценарий, а Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером. В своей речи он не скрывал, что такой триумф стал для него неожиданным. Перевод сервиса «Окко».

«Паразиты» стали первым фильмом не на английском языке, который получил главную награду. Отметим также, что Хоакин Феникс назван лучшим актером, Рене Зельвегер – лучшей актрисой, Брэд Питт – лучшим актером второго плана. Это, кстати, его первый актерский «Оскар».