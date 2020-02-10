Власти Китая констатируют снижение числа заболевших пневмонией во всех областях страны, кроме провинции Хубэй

Власти Китая констатируют снижение числа заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, во всех областях страны, кроме провинции Хубэй. На сегодняшний день инфицированных более 40 тысяч человек, скончались более 900, более 3-х тысяч выздоровели.

Сегодня объявлено, что на борьбу с вирусом выделено более 10-ти миллиардов долларов.