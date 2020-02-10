В Минтрансе не поддерживают ограничения на использование шипованных шин

Это связано с разными погодными условиями в российских регионах, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее ввести штрафы за неправильное использование шипованной резины предложили участники «круглого стола» в Госдуме. Эту инициативу поддержала компания «Автодор».
2020-02-10T09:31:00+03:00
2020-02-10T09:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 10 февраля 2020
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