Двое детей из России погибли, около 20-ти россиян пострадали в результате столкновения катеров около острова Пхукет

Двое детей из России погибли, а также еще около 20-ти россиян пострадали в результате столкновения катеров около острова Пхукет в Таиланде. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Авария случилась в канале, который связывает две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. Всего на борту одного из судов находились 35 российских туристов.
2020-02-10T09:32:00+03:00
2020-02-10T09:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 10 февраля 2020
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