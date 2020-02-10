Двое детей из России погибли, около 20-ти россиян пострадали в результате столкновения катеров около острова Пхукет

Двое детей из России погибли, а также еще около 20-ти россиян пострадали в результате столкновения катеров около острова Пхукет в Таиланде. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Авария случилась в канале, который связывает две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. Всего на борту одного из судов находились 35 российских туристов.