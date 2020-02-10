Сборная Казахстана сенсационно проиграла полякам и не сыграет на Олимпийских Играх в Пекине

В компании Нидерландов, Украины и Поллши наши соседи были явными фаворитами и до последнего тура все шло в штатном режиме. Польша и Казахстан выиграли по два матча. Судьбу первого места решала очная встреча. Сборной Казахстана пришлось отыгрываться после того, как поляки повели 2-0 и к третьему периоду эту удалось сделать, но за 25 секунд до финальной сирены Казахстан пропустил контратаку и времени на спасение уже не осталось 2-3. Состав сборной страны совпадает с ростером клуба Барыс, который является одним из лидеров восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В команде довольно сильные натурализованные игроки. Канадец Дастин Бойд как раз и забросил обе шайбы. Поляки же в своей массе играют в местном чемпионате, но победили именно они.



В воскресенье и сборная России, составленная из игроков КХЛ, заняла последнее место на Шведских играх, проиграв все три матча.