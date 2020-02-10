Впервые главную награду Американской киноакадемии получил фильм не на английском языке

Лучшей названа картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Она также названа и лучшим фильмом на иностранном языке. «Паразиты» получили «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Пон Чжун Хо назван и лучшим режиссером.

Хоакин Феникс удостоен премии «Оскар» как лучший актер за роль в фильме «Джокер». На церемонии он больше говорил об экологии, чем о кино.

Лучшей актрисой названа Рене Зельвегер за роль в фильме «Джуди». Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Три награды у фильма «1917» — за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучшие визуальные эффекты.