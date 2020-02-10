В Таиланде возле острова Пхукет столкнулись скоростные катера, погибли два ребёнка из России

Больше 20-ти пострадавших.

Всё произошло у восточного побережья Пхукета. Этот остров в Таиланде популярен у россиян, особенно зимой. Катер, заполненный туристами, на большой скорости врезался в другой в канале, который соединяет две главные гавани острова с бухтой, пишет газета Phuket News. Судно, на которое пришёлся удар, направлялось на пирс за пассажирами. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, катер с туристами – на нём было больше 30 человек — получил серьёзные повреждения носовой части. Издание сообщило о гибели мальчика 12-ти и девочки шести лет, они из России, больница на острове подтвердила смерть детей представителям нашего посольства в Таиланде. Об этом РИА Новостям сообщили в дипмиссии. Число пострадавших уточняется. Среди тех, кто получил травмы, тоже по некоторым данным есть россияне. В дипмиссии это сейчас выясняют.

По какой причине произошло столкновение – пока неизвестно.