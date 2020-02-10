Мосгорсуд сегодня начнет прения сторон по делу бывшего руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова, а также других фигурантов дела о получении взяток. Режим заседания, открытый или закрытый, будет определен в ходе процесса. Некоторые материалы дела содержат засекреченные сведения.