Выросла стоимость реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве

Она составит более 58-ми миллионов рублей вместо ранее заявленных 46-ти. Как рассказал ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, памятник в свое время был воздвигнут на народные средства. Деньги собирали и на нынешнюю реставрацию. В ходе сбора пожертвований удалось собрать 16 миллионов рублей. Начать реставрацию планируют после 9-го мая.
2020-02-10T08:34:00+03:00
2020-02-10T08:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 10 февраля 2020
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