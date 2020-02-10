Выросла стоимость реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве

Она составит более 58-ми миллионов рублей вместо ранее заявленных 46-ти. Как рассказал ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, памятник в свое время был воздвигнут на народные средства. Деньги собирали и на нынешнюю реставрацию. В ходе сбора пожертвований удалось собрать 16 миллионов рублей. Начать реставрацию планируют после 9-го мая.