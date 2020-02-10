Американская «Тесла» сегодня возобновит производство машин в Китае

Японская «Тойота», напротив, остановит там свои заводы.

Первый за пределами США завод «Теслы» в Шанхае запустили недавно. Основатель компании Илон Маск был так рад, что даже станцевал на церемонии открытия. Это видео широко разошлось по соцсетям. Но затем, из-за эпидемии неведомого прежде вируса работу завода приостановили. И хотя сборочную линию сегодня должны запустить вновь, профильные издания пишут, что график поставок электромобилей Model 3 уже сорван.

Между тем, японская «Тойота» сегодня же останавливает производство в Китае. У корпорации в этой стране не один, а сразу 12 заводов. Пока рабочие отправлены в вынужденный отпуск на неделю. А дальше как пойдет. Коронавирус пока не сдается. Число зараженных постоянно растет.

По последним данным, количество заболевших в Китае приближается к 40 тысячам, более 800 скончались.