Ракета-носитель США успешно вывела на орбиту космический аппарат для первого исследования полярных областей Солнца

Американская ракета-носитель успешно вывела на орбиту космический аппарат для проведения первого в истории исследования полярных областей Солнца. Предполагается, что спутник несколько раз пролетит вблизи Венеры, а также один раз рядом с Землей, чтобы выйти на орбиту Меркурия. Именно оттуда будут вестись основные исследования. Миссия продлится около семи лет, — передает NASA.
2020-02-10T08:33:00+03:00
2020-02-10T08:33:39+03:00
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08:33, 10 февраля 2020
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