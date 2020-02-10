Ракета-носитель США успешно вывела на орбиту космический аппарат для первого исследования полярных областей Солнца

Американская ракета-носитель успешно вывела на орбиту космический аппарат для проведения первого в истории исследования полярных областей Солнца. Предполагается, что спутник несколько раз пролетит вблизи Венеры, а также один раз рядом с Землей, чтобы выйти на орбиту Меркурия. Именно оттуда будут вестись основные исследования. Миссия продлится около семи лет, — передает NASA.