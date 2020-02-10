Власти Челябинской области объявят, куда будут отправлены пациенты карантинного центра

Его решено было закрыть из-за протестов граждан. Жители деревни Ужёвка сочли, что санаторий Утес, который и превратили в карантинный центр, находится слишком близко к их домам. До корпусов всего лишь триста метров. После стихийного митинга граждане перекрыли дорогу и не допустили в лечебное учреждение автомобиль, в котором, как они полагали, находились граждане Китая, имеющие вид на жительство в России.

Жители окрестных деревень собирают подписи, требуя закрытия центра, в соцсетях созданы специальные группы. На место приехал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, который успокаивал собравшихся, уверяя, что больных в центре нет, а те, кто там находится, просто должны выдержать положенный карантином срок.

Убедить жителей не удалось и вскоре было объявлено, что центр закроют, однако дежурство около санатория продолжается.

Это уже не первый случай в Челябинской области. В Варненской области жителей удалось успокоить только после вмешательства губернатора Алексея Текслера.