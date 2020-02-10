Ростовский областной суд рассмотрит жалобу на приговор экс-депутату Госдумы и бизнесмену Вадиму Варшавскому

В декабре прошлого года его осудили на 3,5 года по делу о неуплате налогов. Следствие считает, что Варшавский, будучи гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, дал указание главбуху предприятия не отражать в налоговой декларации списанный долг более чем в 3 млрд рублей. В результате федеральный и региональный бюджеты, согласно материалам дела, не получили налогов почти на 500 млн рублей. По версии гособвинения, Варшавскому было выгодно брать средства у фигурировавшей в разбирательстве компании «Капитал» только лишь для сделки так называемого «прощенного долга» и уклонения от уплаты налогов.

По приговору Ленинского районного суда Ростова-на-Дону осужденному на 3,5 года бизнесмену и экс-депутату Госдумы от «Единой России» также нужно возместить ущерб почти на 500 млн рублей. Однако сам Варшавский свою вину отрицает. Как пишет газета «Коммерсантъ», его адвокаты настаивают, что финансово-хозяйственную деятельность электрометаллургического завода фактически вели его заместители. Защита ссылается, в частности, на показания главбуха предприятия, которая рассказала, что хранила ключи от электронной подписи бизнесмена у себя, а Варшавский управлял заводом дистанционно. Само предприятие находится сейчас в процедуре банкротства.

Варшавскому также вменяют хищение почти 3 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, бизнесмен через предприятия принадлежащей ему группы «Эстар» вывел средства в офшор. Судебный процесс по этому делу должен начаться в ближайшее время.