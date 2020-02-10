Главная награда впервые в истории досталась фильму не на английском языке. Южнокорейская картина «Паразиты» — триумфатор «Оскара». Победа сразу в четырёх номинациях, включая главную — «фильм года». Его сюжет построен вокруг истории о социальном неравенстве на примере богатой и бедной семей. Пон Чжун Хо вдобавок лучший режиссёр. Его работа также победила в номинациях лучший иностранный фильм и была отмечена за оригинальный сценарий.

«Паразиты» в главной номинации вырвали награду у «Джокера», «1917», «Ирландца» и других сильнейших конкурентов. Для Южной Кореи победа на Оскаре стала историческим событием. Актёр года Хоакин Феникс — звезда «Джокера». Рене Зеллвегер, исполнительницу главной роли актрисы и певицы Джуди Гарленд отметили среди актрис. Для Рене это вторая статуэтка в карьере, для Феникса самая престижная награда в мире кино первая.

Брэд Питт также получил первый актёрский Оскар за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Однажды в Голливуде» режиссёра Тарантино. Компанию Питту составила актриса Лора Дерн. Лучший оператор Роджер Дикинс за «1917», фильм также отметили наградой за спецэффекты. Лучший саундтрек — музыка к «Джокеру».

Мультфильмом года признан «История игрушек 4», а «Кролик Джоджо» взял Оскар за адаптированный сценарий.

Церемония проходила в 92-й раз.