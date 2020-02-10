Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Это первый южнокорейский фильм, ставший обладателем главной награды американской киноакадемии.

Это первый фильм не на английском языке, получивший награду «Оскар».

В номинации на награду также претендовали «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.