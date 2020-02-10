Рене Зеллвегер завоевала актерский «Оскар» за фильм «Джуди»

Рене Зеллвегер завоевала награду киноакадемии США за главную роль в фильме «Джуди», 92-я церемония вручения «Оскаров» проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. В категории «Лучшая женская роль» на «Оскар» также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет») и Шарлиз Терон («Скандал»).
2020-02-10T07:15:00+03:00
2020-02-10T07:22:14+03:00
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07:15, 10 февраля 2020
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