Рене Зеллвегер завоевала актерский «Оскар» за фильм «Джуди»

Рене Зеллвегер завоевала награду киноакадемии США за главную роль в фильме «Джуди», 92-я церемония вручения «Оскаров» проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. В категории «Лучшая женская роль» на «Оскар» также претендовали Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет») и Шарлиз Терон («Скандал»).