Хоакин Феникс удостоен «Оскара» в номинации «Лучший актер»

Хоакин Феникс удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Джокер» (Joker, 2019). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby («Долби») ведет телеканал ABC.

Данный «Оскар» стал первым для Феникса. Он отметил важность защиты прав животных. На награду в указанной категории также претендовали Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде», Once Upon a Time… in Hollywood), Антонио Бандерас («Боль и слава», Dolor y gloria), Адам Драйвер («Брачная история», Marriage Story), Джонатан Прайс («Два папы» The Two Popes).