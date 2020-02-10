Социальные вопросы намерен сегодня обсудить премьер Михаил Мишустин с высокопоставленными членами «Единой России»

Единороссы хотят поговорить с новым главой правительства о поправках в закон о материнском капитале. С премьером и министрами, которые отвечают за социальную сферу, встретятся секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак и руководитель фракции Единой России в Госдуме Сергей Неверов.

Напомним, что во время послания к Федеральному собранию в прошлом месяце Владимир Путин поручил выдавать деньги уже за первенца. Ту же сумму, которую получают родители второго ребёнка — это чуть больше 450 тысяч рублей. Для семей с двумя детьми размер сертификата может быть увеличен на 150 тысяч.

В министерстве труда позже предложили выделить полтора триллиона рублей на материнский капитал в течение трёх лет. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что изменения в законодательстве в этой части должны принять уже в первом квартале года.

Программа господдержки семей с детьми за счёт материнского капитала действует в России 13 лет.