В Пензе вынесут приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет

Обвиняемые в терроризме неоднократно заявляли о пытках сотрудниками ФСБ. Организация «Сеть» признана в России террористической и запрещена. Но она не совершила ни одного теракта. Более того, о том, что эта организация вообще существовала, говорится только в материалах дела в отношении 11 человек. Молодые люди были задержаны в Пензе и Петербурге.

Их обвинили в планах устроить мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ходе прений подсудимым запросили сроки от 6 до 18 лет колонии. Самый большой срок грозит 27-летнему Дмитрию Пчелинцеву, который работал инструктором по стрельбе. Он дал признательные показания, а затем рассказал, что ему присоединили провода за половые органы, чтобы бить током, передает «Медиазона».

Позже Пчелинцев отказался от первого заявления о пытках. Но затем сказал адвокату, что его заставили это сделать. По его словам, его связывали, били током и избивали. Кроме того, оперативники угрожали изнасиловать его жену.

Приговор вынесет тройка судей во главе с Юрием Клубковым.