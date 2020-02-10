Элтон Джон стал обладателем «Оскара» за саундтрек к фильму «Рокетмен»

Британский музыкант Элтон Джон получил «Оскар» за песню «(I'm Gonna) Love Me Again» к фильму «Рокетмен».

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

«Рокетмен» — история превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Для музыканта это вторая награда «Оскар». Ранее он был удостоен «Оскара» за саундтрек к фильму «Король Лев».

Ранее на церемонии фильм Сэма Мендеса отмечен наградами за звук, работу оператора-постановщика и лучшие визуальные эффекты. Статуэтки «Оскара» за звуковой монтаж и за монтаж фильма получил «Форд против Феррари». «Скандал» отмечен за лучшую работу гримеров.

За оригинальную музыку к фильму награждён «Джокер».