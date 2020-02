Пон Чжун Хо удостоен «Оскара» как лучший режиссер за фильм «Паразиты»

Южнокореец Пон Чжун Хо награжден премией «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты» (Gisaengchung, 2019). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра «Долби» ведет телеканал ABC.

Пон Чжун Хо через переводчика заявил, что не ожидал получить эту награду. На нее также претендовали режиссер Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде, Once Upon a Time… in Hollywood), Мартин Скорсезе («Ирландец», The Irishman) и Тодд Филлипс («Джокер», Joker).