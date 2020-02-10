США выделят на первоначальные меры по борьбе с коронавирусом в стране 66 миллионов долларов

Эта сумма составляет более половины средств Резервного фонда быстрого реагирования на инфекционные заболевания. Это следует из уведомления, направленного Конгрессу министерством здравоохранения и социальных служб.

Деньги пойдут, в частности на эвакуацию более 800 американских граждан из Уханя, их обследование, изоляцию и карантин, а также на размещение персонала в штатах, где были подтверждены случаи коронавируса, закупку защитного и лабораторного оборудования и материалов.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что в случае необходимости сможет перечислить до 136 миллионов долларов из других фондов.