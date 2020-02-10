Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправилось из порта Находки в Сингапур

Это судно способно завершить строительство «Северного потока-2». Его прибытие ожидается 22 февраля, сообщается на портале Vesselfinder.

С 2016 года «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении «Газпром флота». В декабре, после того, как США ввели новые санкции против проекта, глава Минэнерго Александр Новак говорил, что именно это судно может достроить газопровод.