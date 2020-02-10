Композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге

Ему было 87 лет. Сергей Слонимский известен практически всем песней у кошки четыре ноги из фильма «Республика ШКИД». Кроме музыки к фильмам он писал оперы и балеты. В Мариинском театре, например, шёл балет «Волшебный орех» в постановке Михаила Шемякина.

Первыми исполнениями его сочинений дирижировали Арвид Янсонс, Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Владислав Чернушенко. Самого Слонимского называли представителем музыкального авангарда, вдохновленного музыкой Шостаковича, он не только оставил богатое творческое наследие, но и воспитал и плеяду талантливых учеников, будучи профессором петербургской Консерватории.

При этом Слонимский отличался активной гражданской позицией, например, вступился за газеты «Балтийской медиа группы», когда их закрывали.

Прощание с Сергеем Слонимским пройдет 13 февраля в Петербурге.