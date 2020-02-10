Следственный комитет возбудил дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Utair в Усинске в республике Коми

После случившегося два человека обратились к медикам, помощь им оказали на месте.

Еще в полете стало ясно, что что-то идет не по плану, а после посадки самолет заскользил по полосе. Об этом в эфире РЕН ТВ рассказала одна из пассажиров Александра Нехорошева. Она отметила слаженную работу экипажа воздушного судна.