Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви

Его и ещё несколько человек обвиняют в растрате в особо крупном размере. Срок домашнего ареста Майкла Калви и его партнёра, топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля истекает в четверг. Следствие хочет продлить его ещё на 3 месяца. Защита Калви будет настаивать на изменении меры пресечения: в том числе на залог или любую другую, не связанную с ограничением свободы, рассказал «Эху Москвы» адвокат основателя инвестфонда Дмитрий Клеточкин.

Напомним, Калви, задержанный год назад, сначала почти два месяца провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. Следствие завершено. Обвиняемые и адвокаты знакомятся с материалами дела. Замечу, что СК в конце прошлого года переквалифицировал обвинения. Вместо мошенничества Калви и другим фигурантам вменяют растрату в особо крупном размере.

По версии следствия, они несколько лет назад похитили 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный», убедив его руководство выдать невозвратный кредит Первому коллекторскому бюро. Новое обвинение в растрате топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль назвал, цитирует РБК, «ещё более нелепым, чем предыдущее». Также считает и Калви.

В деле Baring Vostok семеро фигурантов. В декабре был задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов. Под домашним арестом он останется до 13 мая. Дело в отношении сотрудников инвестфонда по данным ряда СМИ возбудили по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.