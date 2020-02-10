Суд сегодня должен огласить приговор фигурантам дела «Сети»

Властям будет невыгодно, если молодые люди получат длительные тюремные сроки, именно эту мысль хотели донести до администрации участники пикетов, которые проходили ранее в поддержку фигурантов дела. Об этом «Эху Москвы» рассказал исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.

Он сравнил запрошенные приговоры по делу «Сети» с деятельностью НКВД в 1930-х годах.