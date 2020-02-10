В администрации президента сегодня могут разработать итоговую концепцию голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле, как утверждают источники интернет-издания Znak.com, с самого утра начнут работу по формированию итогового списка изменений в Основной закон. По их словам, сотрудники администрации президента также определятся с общей идеей голосования по поправкам и желательными для власти цифрами по явке. Другой собеседник издания говорит, что из-за этой работы отменены все внешние мероприятия и совещания, запланированные на понедельник.

В результате, как утверждается, к вечеру главе администрации президента Антону Вайно представят полный план работы, который, по словам источников, будет передан президенту Владимиру Путину.

Кроме того, добавляют собеседники издания, в рамках подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию на этой неделе пройдет обучение вице-губернаторов, курирующих в регионах внутриполитическое направление. Они, по некоторым данным, получат установки по проведению кампании. В Кремле эту информацию не комментируют.

Ранее же газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники писала, что власти планируют использовать в кампании по мобилизации россиян те же технологии, что применялись два года назад на выборах президента.

О намерении внести ряд существенных поправок в Конституцию президент Владимир Путин объявил в середине января в ходе послания Федеральному собранию. Они уже приняты в первом чтении Госдумой. Второе чтение планировалось на вторник, но было перенесено.