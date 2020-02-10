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06:00, 10 февраля 2020

В Лос-Анджелесе проходит 92-я церемония вручения премии «Оскар» — самой престижной награды в мире кино

По традиции она проводится в театре Dolby. Как и год назад, ведущих на мероприятии нет. Имена новых лауреатов называют звезды Голливуда.
Первым победителем был объявлен Брэд Питт. Он получил награду за роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде». Для Питта это первая награда Американской киноакадемии как актера. Ранее он был удостоен «Оскара» как сопродюсер фильма «12 лет рабства».

Кстати, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино получил и еще одну статуэтку. Вместе с картиной «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг эти работы отмечены за зрелищность.

Лора Дерн удостоена премии в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Брачная история» режиссера Ноа Баумбака.
Для Лоры Дерн это также первый «Оскар».

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо и картина «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити отмечены в номинациях за лучший оригинальный и адаптированный сценарии соответственно.
Мультфильм «История игрушек 4» завоевал золотую статуэтку в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Лучшей анимационноцй короткометражкой стала работа «Любовь к волосам» Метью Черри и Карен Руперт Толивер.

На церемонии прозвучала песня «Вновь за горизонт» из мультфильма «Холодное сердце — 2». ЕЕ исполнили более десятка певиц из разных стран, в том числе российская джазовая исполнительница Анна Бутурлина.

Композиция номинирована на премию в категории «Лучшая песня».

«Оскар» присуждается в 24 номинациях. В этом году лидером по их числу стал триллер «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Фильм выдвинут на кинопремию в 11 категориях.



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