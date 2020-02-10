ЦБ с сегодняшнего дня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых

В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Ценовые ожидания предприятий стабильны. Это создает условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
2020-02-10T05:08:00+03:00
2020-02-10T05:09:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 10 февраля 2020
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