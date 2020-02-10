ЦБ с сегодняшнего дня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых

В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Ценовые ожидания предприятий стабильны. Это создает условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.