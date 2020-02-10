Россия не против вновь обменяться с Украиной послами

Москва заинтересована в контактах с Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Российской газете», отметив, что в Киеве тоже об этом упоминали. Он отметил, что дипломатические отношения оказались свернуты по вине украинской стороны. Лавров подчеркнул, что даже в текущих условиях страны сильно взаимосвязаны в экономике, транспорте, гуманитарных вопросах, семейных связях. По его словам, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры.

Украина отозвала посла в Москве для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся в российскую столицу. Россия сделала аналогичный шаг в 2016 году.