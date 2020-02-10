В Лос-Анджелесе в эти минуты проходит 92-я церемония вручения кинопремий «Оскар»

По традиции она проводится в театре «Долби». Поскольку вручение наград второй год подряд проходит без ведущего, мероприятие открыла певица Жанель Монэ и актер Билли Портер. Они исполнили попурри из песен, прозвучавших в фильмах этого года.

Объявлены первые победители.

Так, Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В число номинантов в этой категории также вошли Том Хэнкс за фильм «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино и Джо Пеши, сыгравшие в картине «Ирландец» и Энтони Хопкинс («Два папы»). Для Питта это первая награда Американской киноакадемии как актера. Ранее он был удостоен «Оскара» как сопродюсер фильма «12 лет рабства».

Мультфильм «История игрушек 4» завоевал золотую статуэтку в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». За «Оскар» в этой категории также боролись «Потерянное звено»,

«Я потеряла свое тело», «Клаус» и «Как приручить дракона 3».

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо удостоен награды за лучший оригинальный сценарий к фильму «Паразиты». Это первый «Оскар» в данной категории для южнокорейского фильма.

Награду в категории «Лучший адаптированный сценарий» получил Тайка Вайтити за фильм «Кролик ДжоДжо».

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа «Любовь к волосам» Метью Черри и Карен Руперт Толивер.

«Оскар» присуждается в 24 номинациях. В этом году лидером по их числу стал триллер «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Фильм выдвинут на кинопремию в 11 категориях.