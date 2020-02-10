Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40 тысяч, выздоровели и выписаны свыше 3200 человек. Это следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Накануне стало известно о первом случае заболевания коронавирусом среди граждан Украины. Он находится на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Всего на борту более 3,5 тысяч человек из 50 стран, включая Россию. Заболели несколько десятков пассажиров.