В США отменили запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к МКС

Причиной стали нештатные показания наземного вспомогательного оборудования, сообщается на сайте NASA. Информацию об этом подтвердили в компании-производителе космического грузовика Northrop Grumman. Запуск Antares должен был состояться с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, около 2 часов ночи по московскому времени, но сначала его перенесли на пять минут, а затем и вовсе отменили. Планировалось, что Cygnus доставит на МКС более 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование для станции.
2020-02-10T04:06:00+03:00
2020-02-10T04:07:35+03:00
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04:06, 10 февраля 2020
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