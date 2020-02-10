В США отменили запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к МКС

Причиной стали нештатные показания наземного вспомогательного оборудования, сообщается на сайте NASA. Информацию об этом подтвердили в компании-производителе космического грузовика Northrop Grumman. Запуск Antares должен был состояться с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, около 2 часов ночи по московскому времени, но сначала его перенесли на пять минут, а затем и вовсе отменили. Планировалось, что Cygnus доставит на МКС более 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование для станции.