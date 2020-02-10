Москва готова включить ракетные системы «Сармат» и «Авангард» в СНВ-3

Однако, Россия может обсудить этот вопрос лишь с учетом «тех обстоятельств, которые изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Российской газете». Он пояснил, что к этому привел «развал Договора о противоракетной обороне», и отметил, что вести переговоры по вопросам, связанным с новыми типами вооружений, нужно «исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность». Действие СНВ-3 истекает в начале будущего года. США допускали, что соглашение могут не продлить.