В Лос-Анджелесе в эти минуты начинается 92-я церемония вручения кинопремий «Оскар»

Она проходит в театре «Долби». Знаменитые актеры, режиссеры и другие деятели киноискусства прежде чем войти в зал, по традиции прошли по красной дорожке, демонстрируя свои наряды, стильные прически и эксклюзивные украшения. Одним из первых прибыл в платье и на каблуках американский актер Билли Портер. Вручение наград во второй раз подряд пройдет без ведущего. Американская кинокадемия сообщала, что в программу мероприятия будут включены «выступления звезд и сюрпризы». Так, 18-летняя зеленоволосая Билли Айлиш, как ожидается, исполнит песню для грядущего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В России прямую трансляцию церемонии ведет онлайн-кинотеатр Окко.