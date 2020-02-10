В Лос— Анджелесе через час начнется вручение премии «Оскар» — одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. Гости собираются по красной дорожке. Церемония пройдет на сцене театра Dolby. Вручение второй год подряд пройдет без официального ведущего. «Оскеар» присуждается в 24-х номинациях. В этом году лидером является триллер «Джокер» Тодда Филлипса, выдвинутый в 11 категориях. В России мероприятие покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Окко.