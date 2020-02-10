Китай суммарно потратил на борьбу с коронавирусом более 10 миллиардов долларов. Речь идет о тратах всех уровней власти по состоянию на 8 февраля, сообщает Минфин страны.

По последним данным, в Китае зафиксировано более 40 тысяч подтвержденных случаев заболевания. 908 погибли, свыше 3 тысяч человек удалось вылечить.