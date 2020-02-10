Президент США хочет резко сократить объем финансовой помощи иностранным государствам в 2021 году

С таким предложением Дональд Трамп обратится к Конгрессу, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации. По их словам, речь идет о сокращении на 21 процент. При этом объем выделяемых средств Украине он хочет оставить на прежнем уровне.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь пишет, что Белый дом намерен в понедельник предложить проект федерального бюджета на следующий финансовый год. В нем предлагается выделить на военные расходы 740,5 миллиарда долларов. Общие расходы предусмотрены в размере 4,8 триллиона.