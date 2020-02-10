США и Украина в рамках международного Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией России

Совместная миссия пройдет с 10 по 14 февраля, сообщается в газете российских Вооруженных сил «Красная звезда». Полеты будут выполняться на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту. Российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение всех параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.