США и Украина в рамках международного Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над территорией России

Совместная миссия пройдет с 10 по 14 февраля, сообщается в газете российских Вооруженных сил «Красная звезда». Полеты будут выполняться на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту. Российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение всех параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
2020-02-10T03:08:00+03:00
2020-02-10T03:08:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 10 февраля 2020
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