Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство «Северного потока-2», отправилось в Сингапур

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство «Северного потока-2», отправилось из порта Находки в Сингапур. Его прибытие ожидается 22 февраля, сообщается на портале Vesselfinder. С 2016 года «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении «Газпром флота». В декабре, после того, как США ввели новые санкции против проекта, глава Минэнерго Александр Новак говорил, что именно это судно может достроить газопровод.