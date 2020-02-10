Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство «Северного потока-2», отправилось в Сингапур

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство «Северного потока-2», отправилось из порта Находки в Сингапур. Его прибытие ожидается 22 февраля, сообщается на портале Vesselfinder. С 2016 года «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении «Газпром флота». В декабре, после того, как США ввели новые санкции против проекта, глава Минэнерго Александр Новак говорил, что именно это судно может достроить газопровод.
2020-02-10T03:07:00+03:00
2020-02-10T03:08:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 10 февраля 2020
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