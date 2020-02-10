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10 февраля 2020
Посол Китая в США назвал «сумасшедшими» теории о связи нового коронавируса с разработками биологического оружия
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал «абсолютно сумасшедшими» теории о связи нового коронавируса с разработками биологического оружия. «Очень губительно и опасно подогревать подозрения, слухи и распространять их среди людей», — заявил дипломат, отметив, что это вызовет панику, приведет к расовой дискриминации и ксенофобии — тем вещам, которые по-настоящему могут навредить совместным усилиям по борьбе с вирусом, передает телеканал CBS News. Посол отметил, что в вопросе происхождения неизвестного ранее заболевания многое пока остается неизвестным, но ученые из разных стран работают над этим. Ранее американский сенатор-республиканец Том Коттон сказал, что в Ухане, где в конце прошлого года возникла эпидемия, расположена «единственная в Китае суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус».
По последним данным, от пневмонии, которую вызывает новый вирус, в провинции Хубэй погибли свыше 870 человек, свыше 29600 заразились.